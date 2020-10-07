Метеоритный поток можно будет увидеть в небе над Оренбургской областью

Жители и гости Оренбургской области 7–10 октября смогут увидеть звездопад. О прохождении метеоритного потока Дракониды рассказали участники проекта «Орион». Астрономическое явление можно наблюдать в небе у созвездия Дракона.

Пик метеоритного потока придется на ночь 8 октября. В отличие от августовского звездопада, в этот раз событие будет менее зрелищным. Тогда в небе можно было наблюдать 50–70 метеоров в час, а в октябре ожидается до 20 метеоров в час. Дракониды отличаются от Персеид более низкой скоростью и красноватым цветом, сообщает РИА «Оренбуржье».

Как сообщалось 2 октября, падение метеорита попало на видео в США. На кадрах видно, как горящий объект освещает ночное небо, пролетая практически параллельно поверхности земли. По словам очевидцев, он был бело-голубого цвета и с длинным хвостом. Метеорит был виден сразу в нескольких штатах: Кентукки, Огайо, Пенсильвании и Вирджинии.