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В ДТП в Нижегородской области погиб 12-летний мотоциклист

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В городе Кулебаки Нижегородской области при столкновении с легковушкой погиб 12-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером во вторник, 6 сентября, на улице Циолковского. По данным ГИБДД, 39-летний водитель ВАЗ-2210 при повороте налево врезался в мотоцикл Kawasaki без госномеров, которым управлял 12-летний мальчик, пишет ИА «НьюсНН».

В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Известно, что школьник был без шлема.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце августа двое детей получили травмы в результате столкновения квадроцикла и легкового автомобиля в Самарской области. Врачи несколько дней боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, но спасти его не смогли.

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