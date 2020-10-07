Посты могут снова установить на выезде из Брянской области

Выезд из Брянской области в Орловскую могут ограничить. Решение связано с угрозой распространения коронавируса.

Ранее на дорогах уже стояли контрольные посты. Сотрудники измеряли температуру и просили въезжающих соблюдать самоизоляцию в течение двух недель, пишет NASHBRYANSK.RU. Теперь, когда заболеваемость выросла, эти меры могут ввести опять. При этом ограничения коснутся и железнодорожного транспорта.

После прививки от коронавирусной инфекции, которую сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз, ему придется вести дневник пациента. Глава региона решил показать на своем примере, что процедура безопасна. Александр Богомаз будет наблюдаться в течение трех недель, после этого ему сделают укол со вторым компонентом.