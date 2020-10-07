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В Баку заявили о гибели 28 мирных жителей в Карабахе

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Число погибших мирных граждан Азербайджана в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе возросло до 28, ранены 144 человека. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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По данным ведомства, с начала эскалации конфликта было разрушено 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.

Накануне сообщалось о 27 погибших и 141 раненом среди гражданского населения с азербайджанской стороны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) в свою очередь заявляли о 280 погибших военных с начала боевых действий в регионе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран минской группы ОБСЕ — президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

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