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Нашли возможные места утечки воздуха на МКС

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NASA заявляет: на МКС нашли два возможных места утечки воздуха. Первая зона находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи. Вторая утечка, предположительно, произошла возле трубопровода. Обследовать модуль продолжит экипаж, отправляющийся на МКС.

В программу подготовки включили ремонт негерметичных мест на борту. Запуск корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября.

Напомним, утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Выяснилось, что место аварии — в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Скорость падения давления не представляет опасности для экипажа.

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