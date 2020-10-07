Нашли возможные места утечки воздуха на МКС

NASA заявляет: на МКС нашли два возможных места утечки воздуха. Первая зона находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи. Вторая утечка, предположительно, произошла возле трубопровода. Обследовать модуль продолжит экипаж, отправляющийся на МКС.

В программу подготовки включили ремонт негерметичных мест на борту. Запуск корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября.

Напомним, утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Выяснилось, что место аварии — в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Скорость падения давления не представляет опасности для экипажа.