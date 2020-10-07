Ереван сообщил о взятии высоты на севере Азербайджана силами НКР

Силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) совершили контрнаступление на северном направлении, отбив у ВС Азербайджана высоту. Об этом в среду, 7 октября, сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на свой странице в Facebook.

«Вчера в районе 14:00 (13:00 мск) подразделения специальных сил Армии обороны Арцаха (непризнанная НКР. — Ред.) при активном участии отряда «Волонтерское движение» организовали контрнаступление на северном направлении фронта. В результате армянские силы улучшили свои позиции», — сообщил Ованнисян.

Представитель ведомства уточнил, что была занята высота Варангатаг (Луласаз). «В настоящее время боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются», — добавил он.

Ранее во вторник минобороны Армении сообщило об отражении атаки азербайджанских войск на юге Карабаха. При этом отмечалось, что ВС Азербайджана ведут обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерта. Там под обстрел попала съемочная группа «Известий.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.