Прямой эфир
Сюжет:

Ереван сообщил о взятии высоты на севере Азербайджана силами НКР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) совершили контрнаступление на северном направлении, отбив у ВС Азербайджана высоту. Об этом в среду, 7 октября, сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на свой странице в Facebook.

Есть только мир: РФ призывает стороны остановить насилие в Карабахе
Однако участники конфликта пока готовы лишь на военное разрешение кризиса

«Вчера в районе 14:00 (13:00 мск) подразделения специальных сил Армии обороны Арцаха (непризнанная НКР. — Ред.) при активном участии отряда «Волонтерское движение» организовали контрнаступление на северном направлении фронта. В результате армянские силы улучшили свои позиции», — сообщил Ованнисян.

Представитель ведомства уточнил, что была занята высота Варангатаг (Луласаз). «В настоящее время боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются», — добавил он.

Ранее во вторник минобороны Армении сообщило об отражении атаки азербайджанских войск на юге Карабаха. При этом отмечалось, что ВС Азербайджана ведут обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерта. Там под обстрел попала съемочная группа «Известий.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020