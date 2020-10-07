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Реконструкцию филармонии в Тамбове планируется завершить в 2022 году

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В Тамбове начался поиск компании, которая завершит реконструкцию филармонии к июлю 2022 года. Начальная цена контракта составляет около 706 млн рублей.

Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2019 года. Проектная документация отправилась на очередную доработку.

Концепция предусматривает увеличение площади филармонии с 6 тыс. до 8,6 тыс. кв. м. Число концертных залов увеличится до трёх: кроме главного на 1 тыс. мест в зале и 218 на балконе, будет малый зал на 300 мест и камерный — на 99, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В ноябре на территории архитектурного комплекса Гостиный двор в Калуге откроется Малый зал областной филармонии. Рабочие уже выполнили ремонт в помещениях, что позволило создать новую сценическую площадку. На ней будут проходить постановки разных жанров с участием творческих коллективов и солистов филармонии. Первые мероприятия запланированы на 7 и 19 ноября.

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