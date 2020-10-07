СК завершил расследование дела о заражении в больнице детей гепатитом С

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела о халатности, повлекшей заражение детей гепатитом С в ГАУЗ «Амурская областная детская клиническая больница». Об этом 7 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Обвинения предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

По данным следствия, в результате халатного отношения руководства больницы к исполнению своих обязанностей по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария.

В результате этого 164 несовершеннолетних пациента заразились вирусным гепатитом С.

В 2018 году стало известно о фактах заражения семи детей. Материалы проверки поступили в региональное подразделение СК России, что послужило основанием возбуждения уголовного дела.

В рамках предварительного расследования и эпидемиологических мероприятий следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных в период с 2009 по 2018 год.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру. К настоящему времени завершено лечение 27 пострадавших детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Программу по лечению детей, инициированную следователями, продолжат до выздоровления всех пострадавших детей.

В середине сентября в Московской области следователи начали проверку по факту возможной халатности органов опеки после обнаружения младенца на лавочке. ЧП произошло в городском округе Люберцы.