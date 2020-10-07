В Сирии восстановили старейшую гостиницу. Сейчас здание превратили в музей. «Барон»‎ — первый сирийский отель европейского образца. Его открыли в 1911 году члены семьи Мазлумян.

В период бомбёжек гостиницу переделали под убежище для мирных жителей.

В экспозиции музея — вещи знаменитых людей. В отеле останавливались Юрий Гагарин, Шарль де Голль и Агата Кристи.

В 1918 году с балкона король Сирии Фейсал I объявил о независимости страны. В планах — наладить работу отеля и найти новых постояльцев.