В Москве от COVID-19 вылечились еще 1262 пациента

В Москве за последние сутки от COVID-19 вылечились еще 1262 пациента. Об этом в среду, 7 октября, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 256 362», — приводит ее слова столичный оперштаб.

Также в этот же день Ракова сообщила, что пока в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. Ранее вице-мэр отмечала рост числа выявленных заболевших в столице, что связано с «тотальным несоблюдением масочного режима».

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в городе двух резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Они расположились в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в Ледовом дворце «Крылатское».

Ранее в октябре столичные власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.

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