Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России свыше 237 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19
Ленинградскую область поделили на три цветовые зоны, а в Калининградской запретили банкеты и корпоративы

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 237 371 человек», ― цитирует сообщение ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что на территории страны было проведено более 48,7 млн тестов на COVID-19, в том числе 371 тыс. за прошедшие сутки.

Ранее в этот день главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

Накануне доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исходов, выздоровело 988 576 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020