Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 россиян

В России свыше 237 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 237 371 человек», ― цитирует сообщение ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что на территории страны было проведено более 48,7 млн тестов на COVID-19, в том числе 371 тыс. за прошедшие сутки.

Ранее в этот день главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

Накануне доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исходов, выздоровело 988 576 человек.

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