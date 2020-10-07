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Открытое горение в военном санатории «Ялта» ликвидировано

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МЧС удалось ликвидировать открытое горение в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму, сообщили в ведомстве в среду, 7 октября.

«В 08:40 (мск) на пожаре в санатории «Ялта» в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Информация о пожаре в доме № 12 по улице Севастопольская поступила в 06:15 (мск), загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей, уточняет «Газета.ру». К 08:17 возгорание было локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м.

Из здания самостоятельно вышли 370 человек, пострадавших нет.

На месте работают пять пожарных расчетов МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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