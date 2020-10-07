Опубликованы кадры с места ДТП с участием грузовика в центре Москвы

Видео с места крупного ДТП с участием автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей в Москве опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 7 октября.

Авария произошла ранее в этот же день у Крымского моста в центре столицы. Как видно на кадрах с места происшествия, грузовик «Портер» получил серьезные повреждения в результате ДТП.

По предварительным данным, при аварии пострадал водитель фургона, сообщил телеканал со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как ранее сообщалось, из-за аварии сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по внутренней стороне дороги.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.