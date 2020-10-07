В Ереване сообщили об обстреле Азербайджаном Степанакерта

ВС Азербайджана начали обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта. Огонь ведется и по другим населенным пунктам республики. Об этом в среду, 7 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своем Facebook.

«Обстрел Степанакерта и других населенных пунктов Арцаха (непризнанная НКР. — Ред.) продолжается», — уточнил он.

Также Минобороны Армении сообщило об отражении атаки азербайджанских войск на юге Карабаха, пишет ТАСС.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе. По его словам, это произойдет, если Ереван выведет свою армию из региона и предоставит Баку план своего своего отступления.

Через два премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Нагорного Карабаха, если они будут взаимными. При этом глава армянского правительства выразил мнение, что если этого потребует ситуация, Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией.