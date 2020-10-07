Врач назвала способ не допустить тяжелого развития COVID-19

Чтобы не допустить тяжелого развития COVID-19, заболевшим необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом. Об этом «РИА Новости» заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, интервью с ней опубликовано 7 октября.

Специалист посоветовала приобрести пульсоксиметр — прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом). Он позволит не пропустить так называемую «счастливую гипоксию», при которой человек вначале болезни может чувствовать себя хорошо.

«Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — сказала врач.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам. По его словам, граждане зачастую занимаются самолечением, когда необходимо вызывать врача на дом.

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