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Национальный банк Киргизии рекомендовал банкам приостановить работу

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Национальный банк Киргизии на фоне сложной общественно-политической ситуации в стране рекомендовал коммерческим банкам страны временно приостановить свою деятельность. Об этом говорится в среду, 7 октября в опубликованном в среду сообщении на сайте Нацбанка.

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Регулятор в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендовал также усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране.

Действующая в республике национальная платежная система «Элкарт» обеспечивает возможность проведения безналичных платежей. Однако это касается лишь операций внутри Киргизии. «Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — отметил регулятор.

Ситуация в республике отслеживается, добавили в Нацбанке. В случае необходимости будут приняты меры для обеспечения безопасности и стабильности финансовой и банковской системы.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент, куда прошли только четыре партии. В понедельник, 5 октября, в стране начались массовые протесты. Люди захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

6 октября Кубатбек Боронов, занимавший пост главы правительства Киргизии, и Дастанбек Джумабеков, являвшийся спикером парламента, подали во вторник в отставку на фоне протестов, разгоревшихся после выборов в парламент. ЦИК признала их результаты недействительными. Садыр Жапаров был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии.

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