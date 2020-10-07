Пресс-секретарь президента Киргизии сообщила о его нахождении в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал страну и продолжает оставаться в Бишкеке, сообщила в среду, 7 октября, пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева, передает ТАСС.

По ее словам, с завидной периодичностью в социальных сетях появляется информация о том, что Жээнбеков уехал из страны в «Казахстан, Россию, Узбекистан или город Ош (южный областной центр Киргизии)», однако, подчеркнула Стамалиева, это «не соответствует действительности».

Она отметила, что президент находится в киргизской столице и не пересекал границы государства и города.

Ранее добровольные народные дружины, которые были созданы для охраны правопорядка на фоне протестов против результатов парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова. Они намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков в районе резиденции главы государства.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов. Президент Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.