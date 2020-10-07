Пресс-секретарь президента Киргизии сообщила о его нахождении в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал страну и продолжает оставаться в Бишкеке, сообщила в среду, 7 октября, пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева, передает ТАСС.
По ее словам, с завидной периодичностью в социальных сетях появляется информация о том, что Жээнбеков уехал из страны в «Казахстан, Россию, Узбекистан или город Ош (южный областной центр Киргизии)», однако, подчеркнула Стамалиева, это «не соответствует действительности».
Она отметила, что президент находится в киргизской столице и не пересекал границы государства и города.
Ранее добровольные народные дружины, которые были созданы для охраны правопорядка на фоне протестов против результатов парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова. Они намерены остановить митингующих и не допустить беспорядков в районе резиденции главы государства.
4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.
В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.
Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов. Президент Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.
В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана»
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov