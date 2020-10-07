ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в Москве

Грузовик, пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы. Об этом утром в среду, 7 октября, пишет «РИА Новости».

ДТП произошло в районе Крымского моста. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по внутренней стороне дороги.

Сообщается, что в аварии есть пострадавшие, их число не уточняется. Других подробностей инцидента пока не приводится.

5 октября ДТП со смертельным исходом произошло на 7-м км Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Водитель Mercedes Gelandewagen насмерть сбил человека, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. Пострадавший погиб.