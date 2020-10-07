Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости кишечными инфекциями

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России во время ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавируса, снизилась почти в два раза по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 7 октября.

Так, за восемь месяцев 2019 года было зафиксировано 502 103 случая острых кишечных инфекций, а за тот же период в 2020 году — 296 692 случая.

В ведомстве отметили «РИА Новости», что лучшая профилактика заболеваемости кишечными инфекциями — чистые руки, так как возбудители обычно попадают в организм человека с пищей, водой или через грязные руки, а у детей — через игрушки.

Кроме того, снизить возможность заболеваемости может чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм. Наиболее опасными продуктами для возникновения инфекции являются салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса и студень.

6 октября Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам по выбору эффективного антисептика в период распространения коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют в первую очередь следует обратить внимание на спектр действия средства и содержание спирта.