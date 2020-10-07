Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 октября
Теплая погода и небольшой дождь ожидают жителей столичного региона в среду, 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр России.
Днем в Москве воздух прогреется до 16–18 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.
В Подмосковье днем будет до 20 градусов тепла, в ночные часы похолодает до +6 градусов.
По данным Гидрометцентра, в ночь на 8 октября вероятность небольших осадков сохранится. Скорость южного ветра не превысит в столичном регионе 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.
Ранее, 5 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений.