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В Бишкеке назначили временного мэра

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Временно исполнять обязанности мэра Бишкека будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом 7 октября сообщает «Интерфакс».

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Решение об этом принял координационный совет по урегулированию ситуации в киргизской столице.

Как отметила советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова, все городские службы работают бесперебойно, несмотря на попытки захватить объекты.

«Вчера была попытка захватить «Бишкекводоканал», коллектив смог отстоять предприятие. Все решения должны приниматься в правовом русле и в рамках законодательства страны», — сказала она.

Накануне Азиз Суракматов подал в отставку с поста мэра Бишкека по собственному желанию после захвата протестующими здания мэрии. После этого «народным мэром» себя объявил Жоошбек Коеналиев.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

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