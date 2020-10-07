Сеул тайно готовил визит в США сестры лидера КНДР

Власти Южной Кореи в интересах достижения прорыва на переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном тайно занимались подготовкой визита в США сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, однако реализовать план не смогли. Об этом со ссылкой на американские, южнокорейские и японские источники сообщила японская газета «Иомиури» в среду, 7 октября.

Отмечается, что сестра лидера КНДР пользуется особым доверием и даже считается в стране «вторым человеком» после своего брата. Предполагалось, что поездка в США поможет вывести из тупика переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном.

При этом, по данным источников, Сеул утверждал, что успешное проведение данного визита в октябре могло бы дать Дональду Трампу дополнительные очки на предстоящих выборах главы государства, которые состоятся 3 ноября, пишет ТАСС.

Трамп 17 июня 2020 года продлил еще на год действующие с 2008 года санкции в отношении КНДР, так как действия северокорейских властей продолжают, по мнению американской администрации, представлять серьезную угрозу нацбезопасности, экономике и внешней политике страны.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

В феврале этого года стало известно, что Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на соответствующие санкции Совета Безопасности ООН.