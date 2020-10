Премьеру фильма «Мир юрского периода: Власть» перенесли на 2022 год

Американская студия Universal Pictures перенесла премьеру фильма «Мир юрского периода: Власть», намеченную на 11 июня 2021 года, на 10 июня 2022 года. Об этом в среду, 7 октября, говорится на официальном аккаунте картины в Twitter.

В фильме Колина Треворроу снимаются Дичен Лакмэн, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Крис Пратт и Сэм Нил, пишет сайт aif.ru.

Сам режиссер также высказался о переносе картины, заверив подписчиков, что ожидание ленты будет оправдано.

«Даже если нам придется подождать еще немного, это того стоит», — приводит его слова телеканал «360».

Треворроу добавил, что в течение последних трех месяцев работал с выдающейся съемочной командой и актерами, потому с нетерпением ждет возможности поделиться со зрителями результатами этого труда.

Съемки третьей части «Мира юрского периода» стартовали в феврале 2020 года, но производство было приостановлено из-за пандемии коронавируса. В июле создатели вновь вернулись к работе.

For the past three months, I’ve worked with an extraordinary cast and crew on a film we can’t wait to share with the world. Even though we'll have to wait a bit longer, it will all be worth it. Let’s stay healthy and take care of each other until then. pic.twitter.com/vnGzhHs4nR