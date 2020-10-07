Скелет тираннозавра продали на торгах Christie's за рекордные $31,8 млн

Скелет хищного ящера тираннозавра ушел с торгов на аукционе Christie's в Нью-Йорке во вторник, 6 октября, за более чем $31,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

«На Christie's установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500», — говорится в сообщении. Эстимейт на данный лот составлял $6-8 млн.

В описании сообщается, что это один из самых хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, в нем насчитывается 188 костей. Нашел его палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон при раскопках в штате Южная Дакота в 1987 году. Первоначально его находку посчитали частью скелета травоядного динозавра трицератопса, и лишь в 1992 году ученые пришли к выводу, что обнаружен скелет тираннозавра.

По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн, что практически вдвое больше, чем вес взрослого африканского слона. Резцы превышают 27 см в длину.

Предыдущий рекорд держался с 23 года. В 1997 году скелет тираннозавра был продан на аукционе Музею естественной истории Филда в Чикаго за $8,36 млн.

13 августа пара кроссовок Nike шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана была продана на аукционе Christie's за $615 тыс.