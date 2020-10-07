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Амиров и Аскаров попали в «Торонто» и «Нэшвилл» на драфте НХЛ

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» выбрал 19-летнего российского нападающего Родиона Амирова под 15-м номером на драфте 2020 года. В свою очередь «Нэшвилл» под общим 11-м номером забрал 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова. Церемония из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме.

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Амиров является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Форвард в нынешнем сезоне провел девять матчей в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В прошлом регулярном чемпионате в его активе была 21 игра.

Аскаров в России выступал в системе петербургского СКА. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел три матча и впервые в карьере сыграл «на ноль» во встрече с московским «Спартаком» (2:0). Также в активе Аскарова одна игра за СКА в прошлом сезоне, где большую часть времени голкипер проводил в составе команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева».

В 2019 году Аскаров стал обладателем Кубка Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России. В 2020 году он выступал на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) и завоевал серебряную медаль.

29 сентября российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеист набрал 34 очка, опередив своего одноклубника Брейдена Пойнта всего на один балл.

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