Ученые из Подмосковья разработали прототип детектора солнечных частиц

Ученые из Московской области разработали прототип детектора солнечных частиц для повышения уровня защиты космических кораблей и космонавтов от радиации. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Как сообщили в образовательном учреждении, разработка ученых также поможет изучить природу солнечных вспышек подробнее.

«Прибор способен улавливать протоны и электроны с кинетическими энергиями 10-100 МэВ и 1-10 МэВ соответственно. Они составляют основную часть потока высокоэнергетичных частиц от Солнца», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение МФТИ.

Состоит прибор из нескольких полистироловых дисков, которые подключены к фотодетекторам. По словам специалистов, проходя через слои полимера, часть кинетической энергии частицы теряется, поскольку энергия переходит в световую. Это свет улавливает кремниевый фотодетектор, а компьютер проводит анализ сигнала.

Сам детектор изготовили в Институте ядерных исследований РАН, пишет «Москва 24». Заказчиком работ выступил Институт космических исследований РАН. Финансовую поддержку проекту оказал Российский научный фонд, пишет НСН.

В июле текущего года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в беседе с «Известиями» назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс. По его словам, главным препятствием для этого является космическая радиация.