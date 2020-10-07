Прямой эфир

Ученые из Подмосковья разработали прототип детектора солнечных частиц

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Московской области разработали прототип детектора солнечных частиц для повышения уровня защиты космических кораблей и космонавтов от радиации. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Галактический успех: Нобеля по физике вручили за черные дыры
Премию второй год подряд присуждают за достижения в области исследований устройства Вселенной

Как сообщили в образовательном учреждении, разработка ученых также поможет изучить природу солнечных вспышек подробнее.

«Прибор способен улавливать протоны и электроны с кинетическими энергиями 10-100 МэВ и 1-10 МэВ соответственно. Они составляют основную часть потока высокоэнергетичных частиц от Солнца», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение МФТИ.

Состоит прибор из нескольких полистироловых дисков, которые подключены к фотодетекторам. По словам специалистов, проходя через слои полимера, часть кинетической энергии частицы теряется, поскольку энергия переходит в световую. Это свет улавливает кремниевый фотодетектор, а компьютер проводит анализ сигнала.

Сам детектор изготовили в Институте ядерных исследований РАН, пишет «Москва 24». Заказчиком работ выступил Институт космических исследований РАН. Финансовую поддержку проекту оказал Российский научный фонд, пишет НСН.

В июле текущего года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в беседе с «Известиями» назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс. По его словам, главным препятствием для этого является космическая радиация.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020