Уничтожение 500-килограммовой бомбы в Чечне попало на видео

Бомбу весом в 500 кг обезвредил в Чечне пиротехнический расчет МЧС из Ростова-на-Дону. Снаряд пролежал под землей более 20 лет, операцию по его уничтожению сняли на видео.

Бомбу обнаружил на окраине Грозного местный житель.

Специалисты вывезли боеприпас на специальной технике и взорвали на полигоне в Шелковском районе республики.

В конце августа сообщалось, что две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны нашли в окрестностях севастопольского аэропорта. Боеприпасы обнаружены при проведении земляных работ.