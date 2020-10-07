Свыше 50 тыс. человек посетили музеи Подмосковья на «Музейных выходных»

В рамках акции «Музейные выходные» музеи Московской области посетили свыше 50 тыс. человек. Об этом во вторник, 6 октября, сообщается на сайте регионального правительства.

Участники акции получали бесплатные билеты на посещение государственного музея Подмосковья. Посетителей приняли все 12 музеев региона.

В пресс-службе Министерства культуры Московской области отметили, что целью акции было привлечение внимания к изучению истории, искусства и культуры России и Подмосковья, пишет НСН.

В конце сентября стало известно, что топор возрастом три тысячи лет и древние монеты пополнят коллекции Коломенского кремля. Всего в музей передали 491 артефакт разных периодов, представляющий культурную ценность. Больше всего среди них предметов нумизматики — 178 единиц.