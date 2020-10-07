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Эксперт назвал способ узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах

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Специальные приложения позволяют определить под каким именем вы записаны в телефоне у друга или знакомого, но они не безопасны как для личных данных, так и для данных людей из вашей телефонный книжки. Об этом в среду, 7 октября, сообщил в интервью агентству «Прайм» руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

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«Самый яркий пример такого приложения – GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров», — отметил эксперт.

Сейчас же его используют в основном для определения того, как тот или иной человек записан в телефонные книжки других людей. Однако специалист не советует пользоваться такими приложениями, поскольку для их работы необходимо предоставить доступ к списку своих контактов.

«При это сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то «слили» их контакты. Это принципиальное отличие от других категорий приложений – здесь вы делитесь не только своими данными, но и данными ваших знакомых», — пояснил Куканов.

В заключении эксперт подчеркнул, что номер телефона часто применяется для аутентификации. При этом политика конфиденциальности таких сервисов, как правило, предполагает передачу данных сторонним поставщикам услуг и партнерам.

Ранее aналитик-исследoватель цифрoвых прoдуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала как обезопасить вaш aккаунт в WhatsApp. Для этого следуeт устaновить пaроль на дoступ к устрoйству, нaстроить двухфактoрную аутeнтификацию для этогo мессенджера, а тaкже никoму не дaвать в руки свoй гaджет.

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