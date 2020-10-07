В Координационном совете призвали белорусов не покупать товары госпредприятий

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая на данный момент находится под арестом, призвала белорусских граждан отказаться от приобретения товаров государственных предприятий страны. Ее видеообращение, записанное до ареста в ночь с 7 на 8 сентября, было опубликовано во вторник, 6 октября, в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

По ее словам, отныне граждане будут знать, какие товары стоит покупать в магазине, потому что они поддерживают белорусов, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются. Также Колесникова в обращении отметила, что белорусские граждане больше не могут доверять местным банкам.

Кроме того, член Координационного совета напомнила о политических инициативах оппозиции, в том числе о референдуме. По словам Колесниковой, будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате конституции 1994 года. Данный шаг необходим, по ее мнению, для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента, а также назначения выборов в новый парламент.

«Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать. И партия появится, и референдум будет проведен», — заявила Мария Колесникова, отметив, что это так же очевидно, как и то, что «в нашей истории будет счастливый конец».

Мария Колесникова была задержана в Белоруссии 8 сентября. Как утверждают в госпогранкомитете республики, Колесникова вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину.

Адвокат белорусской оппозиционерки Людмила Казак заявляла, что на ее клиентку оказывается давление. По ее словам, сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии требовали от ее подзащитной добровольно покинуть страну, а получив отказ, насильно вывезли на границу с Украиной.

После этого Колесникова была доставлена в СИЗО. 10 сентября с ней был проведен первый допрос в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти, а 16 сентября ей предъявили обвинение. 25 сентября оппозиционерке отказали в освобождении из-под ареста. Как отмечает «Газета.ру», по делу о захвате власти Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы.