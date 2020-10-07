Армения опубликовала новое видео боев в Нагорном Карабахе

Видео с боевыми действиями в Нагорном Карабахе опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Видеозапись Степанян сопроводила подписью о «поражении очередного танка противника». На кадрах видно, как в находящийся на открытой местности танк попадает снаряд. После этого над бронемашиной можно увидеть клубы дыма.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.