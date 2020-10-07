Власти Петербурга назвали условие для ввода жестких ограничений из-за коронавируса

Ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге будут введены в прежних объемах в том случае, если жители города, а также предприятия не будут соблюдать требования санитарной безопасности. Об этом во вторник, 6 октября, заявил вице-губернатор Евгений Елин, сообщает пресс-служба правительства северной столицы.

По словам Елина, в первую очередь речь идет о людях, пользующихся общественным транспортом, а также о предпринимателях, которые предоставляют услуги путем прямого контакта с клиентом.



Он отметил, что сейчас рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге не носит радикального характера.

«В первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена», — сказал вице-губернатор.

Ранее, 6 октября, о введении дополнительных мер контроля за ранее принятыми решениями из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Москве объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.

За прошедшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19, передает RNS. Наибольшее число новых подтвержденных случаев инфекции было выявлено в Москве (4082) и Санкт-Петербурге (411).

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