Участие Пенса в дебатах с Харрис не вызвало опасений у главы CDC США

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс может безопасно участвовать в предстоящих 7 октября теледебатах с соперницей на выборах от демократов Камалой Харрис. Об этом со ссылкой на заявление директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберта Редфилда сообщило издание The Hill.

По его словам, Пенс не вступал в близкий контакт в Белом доме ни с кем, у кого позднее была выявлена коронавирусная инфекция, в том числе с действующим президентом США Дональдом Трампом, который 2 октября сообщил о заражении COVID-19.

Ранее комиссия по проведению дебатов сообщила, что кандидаты в вице-президенты США Майкл Пенс и Камала Харрис в ходе дебатов 7 октября будут разделены плексигласовым заграждением.

При этом в команде вице-президента США Майкла Пенса решение комиссии встретили насмешками. Пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер заявила, что если сенатор Харрис хочет возводить «крепость вокруг себя», то пусть делает это.

Ранее 5 октября сообщалось, что лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой.

Ранее в этот же день Трамп опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что многое узнал о болезни после того, как столкнулся с ней. Это был уже второй ролик, который американский лидер записал после заявления о своей болезни.

Так, накануне он сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании. В этот же день Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться. Он также отметил, что Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.