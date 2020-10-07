СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

Московские следователи проверяют информацию СМИ об обнаружении у женщины раковой опухоли в полости рта после платной установки брекетов и пластин для выравнивания зубов. Об этом во вторник, 6 октября, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Юлии Ивановой, на одном из федеральных телеканалов сообщили, что женщине в частной клинике на юге столицы установили брекеты и пластины. Спустя какое-то время ей понадобилось операционное вмешательство после диагностированной раковой опухоли во рту, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данному факту следователи проводят проверку на предмет нарушения статьи УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет РИАМО.

В сентябре специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали способ определить рак легких по состоянию пальцев и ногтей.