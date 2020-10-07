Прямой эфир

СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские следователи проверяют информацию СМИ об обнаружении у женщины раковой опухоли в полости рта после платной установки брекетов и пластин для выравнивания зубов. Об этом во вторник, 6 октября, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Юлии Ивановой, на одном из федеральных телеканалов сообщили, что женщине в частной клинике на юге столицы установили брекеты и пластины. Спустя какое-то время ей понадобилось операционное вмешательство после диагностированной раковой опухоли во рту, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данному факту следователи проводят проверку на предмет нарушения статьи УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет РИАМО.

В сентябре специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали способ определить рак легких по состоянию пальцев и ногтей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020