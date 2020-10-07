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Трамп намеривается вернуться в Овальный кабинет Белого дома

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Президент США Дональд Трамп после возвращения из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции, намерен вернуться в Овальный кабинет, расположенный в Западном крыле Белого дома. Об этом во вторник, 6 октября, сообщило агентство Bloomberg.

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По данным источников агентства, некоторым помощникам действующего главы государства не хотелось бы, чтобы Трамп покидал свое нынешнее место пребывания в Белом доме, однако они не уверены, что он продолжит находиться в самоизоляции.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что состояние президента страны может ухудшиться, поскольку заболевание пока еще находится на самой ранней стадии. По его словам, такое вряд ли произойдет, но лечащим врачам Трампа надо быть «настороже».

Накануне Трамп покинул госпиталь, где в течение трех дней проходил лечение от коронавирусной инфекции.

5 октября телеканал CNN сообщал, что в распоряжении Трампа остается рабочий кабинет на третьем этаже Белого дома, также американскому лидеру выделяются подвальные помещения, в которых имеются приемная и кабинет, предназначенный для осмотра пациентов. Они примыкают к офису его лечащего врача Шона Конли. Все расположено таким образом, чтобы Трамп имел возможность работать подальше от Западного крыла, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников.

В понедельник лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что американский лидер, у которого был выявлен коронавирус, может вернуться из госпиталя домой. Конли подчеркнул, что Трамп еще не находится полностью вне опасности, но его продолжат лечить «врачи мирового класса».

4 октября американский лидер сообщил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании. В этот же день Конли рассказал, что состояние президента США продолжает улучшаться.

Глава США 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

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