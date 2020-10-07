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Пелоси обвинила Трампа в нежелании поддержать экономику в период пандемии

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и республиканцы не собираются оказывать помощь пострадавшим от COVID-19 и бороться с коронавирусом. Такое обвинение она выдвинула во вторник, 6 октября, после отмены переговоров о стимулировании ВВП.

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Ранее глава Белого дома сообщил, что переговоры отменяются до выборов, поскольку Пелоси требует $2,4 трлн на поддержку экономики, а администрация готова дать не более $1,6 трлн.

«Сегодня президент Трамп вновь показал свои истинные намерения: поставить себя на первое место за счет страны. Члены конгресса от Республиканской партии ему полностью потворствовали», — говорится в ее письменном заявлении.

Также Пелоси утверждает, что глава государства «не хочет уничтожить коронавирус» и помочь людям, которые от него пострадали.

По словам спикера палаты представителей, администрация Трампа отвергает предупреждение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса.

2 октября сообщалось, что контролируемая демократами палата представителей конгресса США приняла новую версию законопроекта о мерах стимулирования экономики страны в условиях пандемии коронавируса объемом $2,2 трлн.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.

1 октября Трамп принял решение о продлении финансирования правительства США до 11 декабря, чтобы избежать приостановки работы правительства.

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