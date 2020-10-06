Постпред РФ при ОЗХО заявил о выполнении Россией обязательств по КЗХО

Россия в полной мере выполняет все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом во время выступления на 95-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации вокруг блогера Алексея Навального заявил постпред РФ Александр Шульгин во вторник, 6 октября.

По его словам, Россия крайне озабочена тем, как в некоторых государствах — участниках КЗХО трактуется и подается произошедший на российской территории с российским гражданином Навальным инцидент, в результате которого он был госпитализирован. Шульгин отметил, что в ряде стран, в том числе Германии, пытаются представить, будто Алексей Навальный был якобы отравлен токсичный веществом типа новейшего химического оружия суперкласса.

Постпред подчеркнул, что Россия в полной мере выполняет все свои обязательства по КЗХО и полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, а также ликвидировала соответствующее оборудования и ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения.

Также Шульгин заявил, что Москва намерена считать низкопробной провокацией ситуацию вокруг блогера Алексея Навального до тех пор, пока не получит доказательства.

Российский постпред отметил, что Россия не имеет отношения к якобы имевшему месту отравлению Алексея Навального и не считает нужным оправдываться, пишет ТАСС. Также Шульгин добавил, что российская сторона ждет от Германии предметного ответа, а не формальной отписки по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

«Германия должна, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Она обязана представить нам все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина», — заявил Александр Шульгин.

Ранее в этот же день в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет лишь структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.