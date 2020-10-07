Эксперты оценили банки по числу активных клиентов

Эксперты из международной консалтинговой компании Frost&Sullivan и российского консалтинга «НЭО Центр» впервые оценили численность активной клиентской базы российских банков. Лидерами по этому показателю стали крупнейшие госбанки: Сбербанк (97,5 млн активных пользователей) и ВТБ (13,3 млн человек).

Третье место среди всех российских кредитных организаций и первое место среди частных занял Тинькофф Банк, говорится в исследовании Frost&Sullivan и «НЭО Центра». В топ-5 кредитных организаций также вошли частный Альфа Банк (7,2 млн активных клиентов) и государственный Почта Банк (6,3 млн человек).

«Самоизоляция придала ускорение развитию финтеха в России. У IT-компаний, которой Тинькофф и является, в пандемию была фора, было легче справиться с новым режимом. В конечном счёте вырвутся вперед те игроки, кто сможет предоставить клиентам лучший сервис, максимально быструю доставку наибольшего количества продуктов, не только финансовых, но и любых других (страхование, мобильная связь), причем оказывать услуги без необходимости визита в офис», — заявил «Известиям» представитель «Тинькофф».

В сентябре стало известно о переговорах Яндекса и TCS Group (владеет банком, страховой и инвестиционной компанией под брендом «Тинькофф») о покупке IT-гигантом 100% акций финансовой организации. Сумма сделки оценивалась в $5,5 млрд.

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Тест-драйвер: эксперты оценили число активных клиентов банков