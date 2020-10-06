Авиабазу России в Киргизии из-за протестов перевели на усиленный режим

Российскую авиабазу «Кант» в Киргизии перевели на режим усиления противодействия терроризму на фоне массовых протестов в республике. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщил РБК.

По информации военных, решение о введении данного режима было принято в целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой на территории Киргизии.

При этом отмечается, что все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности проходят на базе РФ в полном объеме. На данный момент подразделения готовятся к итоговой проверке за 2020 учебный год.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.