Прямой эфир

Twitter заблокировал аккаунты Федерального управления связи Швейцарии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Без разъяснения причин администрация Twitter заблокировала доступ к четырем аккаунтам Федерального управления связи Швейцарии. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщило ведомство.

«С 28 сентября 2020 года Федеральное управление связи больше не может выкладывать твиты. Twitter блокировал четыре аккаунта, не предоставив никаких объяснений и не отреагировав на обращения», — цитирует заявление управления связи ТАСС.

В ведомстве пояснили, что блокировка коснулась аккаунтов для размещения информации на немецком, французском, итальянском и английском языках. В Федеральном управлении подчеркнули, что «делают все возможное» для восстановления работы страниц в соцсети. Twitter «до настоящего момента не отреагировал на обращение».

30 сентября Социальная сеть Twitter заблокировала доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. Работа была приостановлена без предупреждения или объяснения причин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020