Twitter заблокировал аккаунты Федерального управления связи Швейцарии

Без разъяснения причин администрация Twitter заблокировала доступ к четырем аккаунтам Федерального управления связи Швейцарии. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщило ведомство.

«С 28 сентября 2020 года Федеральное управление связи больше не может выкладывать твиты. Twitter блокировал четыре аккаунта, не предоставив никаких объяснений и не отреагировав на обращения», — цитирует заявление управления связи ТАСС.

В ведомстве пояснили, что блокировка коснулась аккаунтов для размещения информации на немецком, французском, итальянском и английском языках. В Федеральном управлении подчеркнули, что «делают все возможное» для восстановления работы страниц в соцсети. Twitter «до настоящего момента не отреагировал на обращение».

30 сентября Социальная сеть Twitter заблокировала доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. Работа была приостановлена без предупреждения или объяснения причин.