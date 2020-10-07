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Мегастройки составят основу плана развития инфраструктуры

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Правительство предлагает заменить федеральные проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на конкретные мегастройки. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у первого вице-премьера Андрея Белоусова, в котором также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Игорь Левитин и министр транспорта Евгений Дитрих.

Актуальная реальность: Фонд развития инфраструктуры упразднят
Он подразумевал вложения в экономику в размере 3,5 трлн рублей за шесть лет за счет госзаймов

На данный момент комплексный план состоит из девяти федеральных направлений общего плана, например, проект «Морские порты России», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Европа — Западный Китай», «Внутренние водные пути» и так далее.

Вместо них в план включат строительство автодорог по транспортному коридору Европа — Западный Китай, развитие морских портов, развитие железнодорожной инфраструктуры, Восточного полигона железных дорог (фактически, БАМа-Транссиба), Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей и региональных аэропортов.

Впрочем, федеральные проекты, которые будут исключены из комплексного плана, останутся в составе госрасходов в целом, пояснил «Известиям» близкий к Минтрансу источник. Например, «Коммуникации между центрами экономического роста» и автодорожная часть «Морских портов России» будет включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а «Внутренние водные пути» и «Транспортно-логистические центры» будут позднее погружены в другие программные документы, собеседник.

Кроме переработки структуры комплексного плана, был определен источник финансирования проектов. Часть ресурсов предлагается «занять» из Фонда национального благосостояния, следует из текста протокола.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Пора по БАМ: какие мегастройки составят основу плана развития инфраструктуры

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