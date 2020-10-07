Правительство предлагает заменить федеральные проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на конкретные мегастройки. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у первого вице-премьера Андрея Белоусова, в котором также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Игорь Левитин и министр транспорта Евгений Дитрих.

На данный момент комплексный план состоит из девяти федеральных направлений общего плана, например, проект «Морские порты России», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Европа — Западный Китай», «Внутренние водные пути» и так далее.

Вместо них в план включат строительство автодорог по транспортному коридору Европа — Западный Китай, развитие морских портов, развитие железнодорожной инфраструктуры, Восточного полигона железных дорог (фактически, БАМа-Транссиба), Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, высокоскоростных железнодорожных магистралей и региональных аэропортов.

Впрочем, федеральные проекты, которые будут исключены из комплексного плана, останутся в составе госрасходов в целом, пояснил «Известиям» близкий к Минтрансу источник. Например, «Коммуникации между центрами экономического роста» и автодорожная часть «Морских портов России» будет включена в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а «Внутренние водные пути» и «Транспортно-логистические центры» будут позднее погружены в другие программные документы, собеседник.

Кроме переработки структуры комплексного плана, был определен источник финансирования проектов. Часть ресурсов предлагается «занять» из Фонда национального благосостояния, следует из текста протокола.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Пора по БАМ: какие мегастройки составят основу плана развития инфраструктуры