Врачи назвали главные ошибки заболевших COVID-19 россиян

Заболевшим COVID-19 россиянам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к собственному здоровью. Об этом рассказали врачи в разговоре с газетой «Вечерняя Москва», перечисляя основные ошибки, которые допускают заразившиеся коронавирусом.

«Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжелые», — заявил иммунолог Михаил Костинов во вторник, 6 октября.

Он добавил, что к своему состоянию нельзя относиться легкомысленно, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Еще одной важной ошибкой врач считает самолечение.

«Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно», — сказал он.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что одной из главных ошибок является пренебрежение масочным режимом. Он отметил, что четверть положительных тестов на коронавирус приходится на бессимптомных больных, которые не чувствуют ухудшения своего состояния, но опасны для окружающих.

По словам главного врача одной из частных клиник, терапевта Татьяны Романенко, нужно пережить зиму, а уже потом делать выводы по прогнозам относительно коронавируса. Она считает, что нужно смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, насколько быстро создадут коллективный иммунитет, как скоро появится и появится ли эффективная вакцина. Также не стоит забывать и про миграционные потоки.

«От всего этого, ну еще и от дисциплинированности людей, будет зависеть эпидобстановка. И, соответственно, настолько долго исходя из этого мы будем носить маски. Поэтому маску носим, даже если она эффективна не на 100 процентов, а на 25. А также соблюдаем правила безопасности и ее пользования», — заключила терапевт.

Ранее, 30 сентября, Зуев назвал главной ошибкой россиян, заболевших COVID-19, нежелание обращаться к медикам.

По данным оперштаба на 6 октября, в в 83 регионах России за сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост за все время распространения этой инфекции в стране после 11 656 новых случаев, зафиксированных в мае этого года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зарегистрировали 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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