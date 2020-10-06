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Парк общественного транспорта обновили в Красноярске

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В Красноярске обновили парк общественного транспорта. Пять автобусов «ПАЗ» приобрели коммерческие перевозчики, еще 40 автобусов и троллейбусов городу передало правительство Москвы.

Как сообщает департамент транспорта, с начала октября на маршрут № 90 выйдут три новых автобуса, а на маршруты № 3 и 38 — по одной новой машине. Это автобусы марки «ПАЗ» нового поколения, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко рассказал, что муниципальный парк в этом году также пополнят 30 автобусов и десять троллейбусов. Их безвозмездно передали городу власти Москвы. Транспорт должен выйти на дороги до конца года. Сейчас ведутся переговоры о передаче Красноярску еще 40 автобусов.

За два с половиной года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав на 392 автобуса и два троллейбуса. Это более трети от общего количества единиц городского транспорта.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Красноярске начнется строительство виадука между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира». Пешеходный переход появится на месте снесенного в 2015 году моста, и, как отметили в мэрии, в настоящее время проект направлен на Госэкспертизу.

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