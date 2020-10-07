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Губернатор Камчатки призвал зарубежных ученых к решению экологического кризиса

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил зарубежных ученых присоединиться к решению экологических проблем на Камчатке. Об этом глава региона сообщил в интервью «Известиям».

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«Я обращаюсь к зарубежным ученым, если есть готовность, чтобы тоже подключились. Все спрашивают — почему так долго, почему до сих пор нет результатов, что произошло. Но мы с таким никогда не сталкивались, поэтому на уровне региона ответить не можем. Мы благодарны ученым, которые откликнулись, но дальше это вопрос исследовательских организаций», — отметил Владимир Солодов.

Он также подчеркнул, что сейчас первое слово в решении проблемы принадлежит именно научным кадрам.

«Нам нужно сформировать максимально широкую коалицию ученых, которые смогут разные версии опробовать и систематизировать исследования. Я принял решение о создании «Научного штаба» и попросил этим заниматься Институт вулканологии и сейсмологии РАН. К нам прибыло восемь экспертов из Дальневосточного Федерального Университета. Мы работаем с Владивостоком по спектральному анализу, институтами РАН, Москвой в части Роспотребнадзора и их профильных институтов», — пояснил губернатор.

Также глава Камчатки рассказал о причинах катастрофы, единой системе мониторинга экологических происшествий и реакции властей на экологическое бедствие.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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