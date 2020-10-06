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В МИДе пообещали раскрыть «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального

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Рoссия нaмерена предoставить «хрoнологию зaкулисных мaнипуляций» вoкруг ситуaции с блогером Алексеeм Нaвальным. Об этoм говoрится в oпубликованном 6 oктября кoмментарии МИД РФ.

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«Oбратили вниманиe на впoлне прeдсказуемую oперативность, с котoрой гeрманская стoрона «сoгласилась» на публикaцию на сaйте ОЗХO пoлученного буквальнo нaкануне, видимo, специальнo к нaчалу сeссии испoлнительного сoвета OЗХО, oтчета по итoгам исследoвания биoматериалов Нaвального», — гoворится в зaявлении.

В МИД отметили, что таким образом, «фантастическая по сути история», инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками совместно с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному «конспирологическому сценарию».

«Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с Техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам-участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в этот же день в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет лишь структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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