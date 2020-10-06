Уборку двух свалок организовали в Рязани

В Рязани ликвидируют свалки, расположенные в районе Кузьмина оврага и Портового проезда. Такое поручение дал замглавы администрации города Владимир Бурмистров.

К работам привлекут муниципальные службы, сотрудников предприятий, неравнодушных граждан. Уборка пройдёт в рамках осеннего месячника по благоустройству, отмечает РИА «7 новостей». 10 октября строительный мусор вывезут с Портового проезда. Также там проведут грейдирование обочин, обустроят подъезды.

Ранее крупная незаконная свалка в подмосковном Солнечногорске нанесла окружающей среде ущерб в размере 5 млн рублей. О том, что неизвестные завозят на участок мусор, стало известно благодаря сообщению, отправленному через портал «Добродел». Виновником оказалась компания, оказывающая услуги по чистке и уборке.