Нобелевский лауреат по физике рассказала об особенностях своей работы

Профессор астрофизики Калифорнийского университета Андреа Гез, которая стала лауреатом Нобелевской премии в области физики за 2020 год, полагает, что даже с помощью самых современных технических средств человечеству еще предстоит очень многое узнать о вселенной. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Калифорнийского университета.

«У нас есть передовые инструменты и исследовательская группа мирового класса, и это сочетание делает открытия настоящим удовольствием. Однако наше понимание того, как устроена Вселенная, всё еще очень неполно. Нобелевская премия — это потрясающе, но нам еще многое предстоит узнать», — отметила лауреат.

Андреа Гез и ее коллеги изучали более 3 тыс. звезд в окрестностях сверхмассивной черной дыры и оценили гравитационное воздействие этого космического объекта. Гез отмечает, что эти исследования «были на самом переднем крае» развития астрофизики. В 2005 году она вместе с коллегами получила первое четкое изображение центральной области галактики Млечный путь — в области, где должна находиться сверхмассивная черная дыра.

6 октября комитет Королевской шведской академии наук объявил лауреатов Нобелевской премии по физике-2020. Ими стали Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Они обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра — единственное известное объяснение. Другая половина вознаграждения была присуждена Роджеру Пенроузу (Оксфордский университет, Великобритания) «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».