Прямой эфир

Нобелевский лауреат по физике рассказала об особенностях своей работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор астрофизики Калифорнийского университета Андреа Гез, которая стала лауреатом Нобелевской премии в области физики за 2020 год, полагает, что даже с помощью самых современных технических средств человечеству еще предстоит очень многое узнать о вселенной. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Калифорнийского университета.

Галактический успех: Нобеля по физике вручили за черные дыры
Премию второй год подряд присуждают за достижения в области исследований устройства Вселенной

«У нас есть передовые инструменты и исследовательская группа мирового класса, и это сочетание делает открытия настоящим удовольствием. Однако наше понимание того, как устроена Вселенная, всё еще очень неполно. Нобелевская премия — это потрясающе, но нам еще многое предстоит узнать», — отметила лауреат.

Андреа Гез и ее коллеги изучали более 3 тыс. звезд в окрестностях сверхмассивной черной дыры и оценили гравитационное воздействие этого космического объекта. Гез отмечает, что эти исследования «были на самом переднем крае» развития астрофизики. В 2005 году она вместе с коллегами получила первое четкое изображение центральной области галактики Млечный путь — в области, где должна находиться сверхмассивная черная дыра.

6 октября комитет Королевской шведской академии наук объявил лауреатов Нобелевской премии по физике-2020. Ими стали Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Они обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра — единственное известное объяснение. Другая половина вознаграждения была присуждена Роджеру Пенроузу (Оксфордский университет, Великобритания) «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020