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СК возбудил дело по факту гибели несовершеннолетней в «новой Москве»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней девочки, которая утонула в пруду в «новой Москве». Об этом во вторник, 6 октября, рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

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Она уточнила, что в пруду около деревни Ширяево поселения Первомайское Троицкого округа Москвы нашли тело 16-летнего подростка.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует Иванову ТАСС.

По предварительным данным, девочка отправилась на прогулку с младшей сестрой и в отсутствии взрослых сама зашла в воду и захлебнулась. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливается обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК допросили родителей и очевидцев случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, надзорный орган поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Ранее сообщалось о поисках девочки, пропавшей во время купания в «новой Москве».

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