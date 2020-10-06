Пожар в ресторане в Пензе локализовали

Пожар в ресторане «Засека» в Пензе локализовали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник, 6 октября.

«Площадь пожара — 800 кв. м <…> возгорание локализовано», — сказала собеседница агентства.

Для ликвидации последствий пожара от регионального МЧС привлекли 54 человека и 17 единиц техники, отмечается на сайте ведомства.

«Пострадавших нет. Информация является оперативной и подлежит уточнению», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на улице Совхоз-Техникум поступило спасателям в 19:40 мск.