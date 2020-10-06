Отопление дали в ряде населенных пунктов ЕАО раньше срока

В ряде населенных пунктов Еврейской автономной области стартовал отопительный сезон. Отопление включили в социальных учреждениях и жилых домах раньше установления низких среднесуточный температур.

Как сообщили ИА EAOMedia в правительстве области, меры направлены на предупреждение распространения гриппа, простуд, коронавирусной и других инфекций. По информации начальника управления ЖКХ и энергетики Андрея Пивенко, отопление начали давать в селах Пашково, Кульдур и Известковое.

До 8 октября планируется начать подачу тепла в поселок Теплоозерск и город Облучье. Также котельные начали работать в большинстве населенных пунктов Смидовичского района. 6 октября отопительный сезон стартовал в Биробиджане.

По словам Пивенко, общая готовность региона к зимнему периоду составляет 95%. На подготовку были направлены свыше 200 млн рублей. На котельных сформирован запас угля.

Ранее сообщалось, что в Притобольном районе Курганской области срываются сроки подачи отопления. Тепло дали далеко не во все детские сады и школы.